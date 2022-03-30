ليبيا – تناول اتصال هاتفي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، حول تجمع دول الساحل والصحراء “س.ص”.

المنفي أكد بحسب مكتبه الإعلامي دعم ليبيا للتجمع والعمل على تفعيله بتذليل الصعوبات التي تواجهه ليتمكن من أداء دوره الإقليمي.

فيما أكد الرئيس ديبي خلال الاتصال حرصه على عودة عمل التجمع بمقره في طرابلس، وإعادة تفعيله لقيام بدوره الاستراتيجي في أفريقيا، ومساهمته في تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الليبية التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.