ليبيا – رأى المرشح للانتخابات الرئاسية الشريف الوافي أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد أسرفت في غيها، كما وجه انتقاداته أيضًا إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا التي تواجه بدورها رفض حكومة الدبيبة لتسليم مقاليد السلطة.

الوافي وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” قال: إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاآغا لجأ إلى حكومة موسعة وإن اختيارات الوزراء تمت بحسب إملاءات معينة، فيما لم يجد باشاآغا قبولًا في الشارع الليبي الذي كان يأمل أن يتغير المشهد الحالي المنقسم بين حكومة الدبيبة وباشاآغا الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه، بحسب وصفه.

وطالب في تصريحه باشاآغا، بأن يؤكد بصراحة أكثر ويجدد تعهده بالموعد المحدد للانتخابات بعد 14 شهرًا، كما طالبه أن يتعهد بأنه لن يدخل العملية الانتخابية هو ووزراؤه، وأن يسلم السلطة في الموعد ذاته حتى لا يصل الى حجة أن المدة لم تكن كافية بسبب عرقلة حكومة الوحدة.

ووصف الوافي البرنامج الذي قدمه باشاغا للبرلمان بالبرنامج التوسعي الذي لا يوحي بأنه سيسلم السلطة في فترة معينة.

وخلص الوافي إلى أن الجميع قد تناسوا مسألة الانتخابات، مطالبًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعمل من خلال مكاتبها لدعم العملية الانتخابية، محذرًا من الوصول إلى لحظة ما يتم فيها التحجج بضيق الوقت والتذرع بالقوة القاهرة وما شابه ذلك من مبررات.