ليبيا – قام وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الاعمال رمضان أبو جناح وبحضور عضوي الديوان عبد الرزاق البيباص واسراء سعيد بإبرام محضر اتفاق مع مدير مركز الطلب العالمي تضمن علاج المرضى بالمركز بقائمة منافع حددتها المذكرة.

ويأتي ذلك بناء على توصيات ديوان المحاسبة بضرورة إبرام عقود مع المراكز المتخصصة وذات السمعة والامكانيات الملائمة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للمرضى وبأسعار مقبولة.

وقد نصت المذكرة على ابرام عقود واتفاقيات وبرامج توأمة تعقد لاحًقاً مع المراكز المتخصصة الليبية، وعلى هامش التوقيع قام رئيس الديوان بمداخلة عبر الاتصال الهاتفي شكر فيها الجهود المبذولة من المركز خلال الفترة الماضية وما تم ملاحظته من تحسن في جودة الخدمات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقية بما يحقق أفضل الخدمات، كما أكد على ضرورة تفعيل البند الخاص بعلاج ضمور العضلات في أسرع وقت، نظرًا لأهمية وحساسية هذه الفئة.

وقد أبدى مدير المركز استعداده التام في تلقي الحالات فور اكتمال الإجراءات الإدارية والمالية في ليبيا، ويظل تنفيذ هذا الأمر متوقف على سرعة إجراء الحوالات المالية.

هذا وقد تعهد رئيس الديوان بمتابعة هذه الإجراءات والعمل على سرعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.