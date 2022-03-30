ألمانيا – أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سداد ثمن الغاز الروسي سيتم باليورو والدولارات وفق ما قررته مجموعة “السبع الكبار”، حسبما أوردت الحكومة الألمانية.

وجاء في بيان للحكومة أن شولتس أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي نوقشت خلالها قضايا دفع ثمن الغاز الروسي.

وبحسب البيان فقد قال بوتين “إنه سيصدر قانونا سيتم بموجبه دفع إمدادات الغاز بالروبل اعتبارا من 1 أبريل المقبل”، مع إشارته إلى أنه “لن يتغير أي شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين”.

وتابع البيان أن “المستشار شولتس لم يوافق على هذا الإجراء خلال المحادثة”، بل طلب من الجانب الروسي تقديم توضيحات مكتوبة من أجل فهم أفضل لهذا الإجراء، مضيفا أن “اتفاقية مجموعة السبع الكبار لا تزال سارية المفعول، ومفادها أن إمدادات الطاقة تُدفع حصريا باليورو أو بالدولار. كما هو محدد في العقود”.

وأضاف شولتس، وفقا للبيان، أن المدفوعات مقابل الغاز الروسي سيتم تحويلها إلى “غازبروم بنك”

والاثنين الماضي أصدر الرئيس الروسي تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة “غاز بروم” لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

وجاء في بيان للكرملين أنه “يتعين على الحكومة الروسية.. تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي”.

المصدر: “تاس”