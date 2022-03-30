ليبيا – واكب تقرير إخباري نشره موقع أخبار “بي دي نيوز 24” البنغالي الناطق بالإنجليزية قضية اختفاء صحفي ومهندس من بنغلاديش في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن السفير البنغالي في ليبيا أس أم شميم أوز زمان قوله: “لقد وجدناهما مع سائقهما الليبي في الاحتجاز لدى وكالة حكومية ليبية، ونأمل أن نكون قادرين على التواصل معهم بسرعة بعد أن تم إطلاق سراح السائق يوم الأحد الماضي”.

ونقل التقرير عن زوجة الصحفي “زاهدور رحمن” المقيم في منطقة “سافار” في العاصمة البنغالية دكا تسليمة قولها: “لقد وصل إلى ليبيا قادمًا من بريطانيا في الـ21 من مارس الجاري واختفى فجأة في ظهر يوم الـ23 منه بعد أن ذكر لي أن شيئًا غير طبيعي يحدث حوله”.

بدوره أكد وزير الخارجية البالنغالي “أي كي عبد المؤمن” الموجود في سريلانكا الآن العثور على رحمن الذي يعمل مراسلًا لمحطة التلفزيون الخاصة “أن تي في” وفي الصحف اليومية ووسائل الإعلام الإخبارية البنغالية عبر الإنترنت والمهندس المغترب “سيفول إسلام” بعد أن فقدوا.

وأضاف “عبد المؤمن” قائلًا: “لقد بحث سفيرنا عنهما بدقة وأخبرته قوات الأمن الليبية أنهما محتجزان لديها وسنحاول الآن إعادتهما إلى بنغلاديش، ومن المقرر أن يلتقي السفير مع عضو في المجلس الرئاسي قريبًا، بعد أن ذهبا إلى هناك بأنفسهم ليس لدينا أي فكرة عن سبب ذهابهما”.

واختتم “عبد المؤمن” بالقول: “يحظر التقاط الصور في العديد من الأماكن في بلدان مختلفة، ولقد رأيت ذلك في السعودية وربما التقطا بعض الصور في منطقة محظورة”.

ترجمة المرصد – خاص