ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على تطورات الأزمة الحالية في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة منذ العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى استمرار فشل العملية السياسية في البلاد في ظل وجود رئاستين للوزراء تتمثلان في رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وهو ذات الحال الذي امتد بين العامين 2014 و2021.

وأكد التقرير إمكانية عودة الأعمال العدائية وانهيار وقف إطلاق النار في حال عدم تصحيح مسار العملية السياسية، في وقت تم فيه التركيز دوليًا على أزمة أوكرانيا على حساب نظيرتها الليبية، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي مل من النخب التي فشل في إدارة ليبيا بعد العام 2011.

وأضاف التقرير: إن الفساد في البلاد خرج عن السيطرة رغم كونها تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة وعدد سكانها ضئيل ممن ينتظرون منذ 11 عامًا بناء استراتيجية ذات مصداقية لإعادة بناء ليبيا التي ما تزال من دون استثمار في الخدمات العامة ومؤسسات الدولة ضعيفة في أحسن الأحوال.

وتابع التقرير: إن الليبيين الآن بحاجة إلى فرز سياسة بلادهم، فهم لا يرغبون بمزيد من الحكومات المؤقتة أو الانتقالية ويتوقون إلى رئيس دولة قوي و إنشاء حكومة خالية من كل أولئك المتسببين بمتاعبهم؛ إذ لا يجب السماح لهذه النخب باحتكار الخطاب السياسي في البلاد.

واستدرك التقرير بالإشادة بقرار إزاحة الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر المضي فيها في الـ24 من ديسمبر الماضي؛ إذ لم يكن من الواضح أن أي نتيجة كانت ستحترمها مختلف الأطراف التي قام بعضها بعرقلة أي محاولة لإيجاد قوانين انتخابية بالتراضي أو أساس للتصويت وما جاء بعد ذلك.

وشدد التقرير على الحاجة لإصلاح القضاء بالنظر لدوره الانتخابي الرئيسي، فيما لا تحتكر الدولة قطاع الأمن بالكامل في ظل غياب هيكل عسكري موحد، وهو ما يحتم نزع سلاح الجماعات المسلحة التي تتلقى رواتبها من الخزينة العامة فضلًا عن المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية.

وأضاف التقرير: إن عدم إصلاح قطاع الأمن يعني صعوبة ضمان إجراء الانتخابات على أساس آمن وخال من التخويف من قبل الجماعات المسلحة، مؤكدًا أهمية لعب دور فعال من قبل الأطراف الأوروبية وغيرها لإنهاء الانقسام وتعزيز ومساعدة مجموعات المجتمع المدني والمنظمات الشرعية.

وتابع التقرير: إن هذا من شأنه جذب مزيد من الليبيين إلى النقاش وعملية صنع القرار فيما يتعلق بمستقبل بلادهم المستبعدين منه حاليا إلى حد كبير، مبينًا أهمية لعب الولايات المتحدة دورًا أكبر لتوحيد ليبيا وإخراج القوات الأجنبية وإنشاء الهياكل السياسية لتمكين إجراء انتخابات حرة ونزيهة لخلق حكومة قوية.

ترجمة المرصد – خاص