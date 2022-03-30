ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس الدولة غير متشبث بالسلطة، فمجلس الدولة أقر قانون انتخاب النواب، وحدث ما حدث، ولم يتم التسليم، وحاليًا يسعى المجلس للذهاب لانتخابات برلمانية.

حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التعديل الثاني عشر والمادة 12 رفضها مجلس الدولة لأسباب شكلية وموضوعية، الشكلية هي أن لجنة خارطة الطريق لا تمثل مجلس النواب ورؤساء اللجان في مجلس الدولة لا يمثلون المجلس.

وأضاف: “المفترض عندما اتفقت اللجنتان على شيء أن يعرض على مجلس الدولة أولًا بحكم أنه الجسم الذي يعتبر المنشئ لأي قرار يتفق عليه، وبعد التصويت عليه في مجلس الدولة يتم التصويت على مخرجات اللجنتين من مجلس النواب باعتباره الجسم الكاشف، والذي يناط به نشر التعديل واصداره”.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الدولة قدم رسالة لرئيس مجلس النواب أن تؤجل جلسة النظر في الإعلان الدستوري من يوم الخميس للخميس الذي يليه، ليستطيع مجلس الدولة اعتماد مخرجات اللجنتين والموافقة عليها، وإذا لم يتم التوافق عليها تعتبر هي والعدم سواء.

ورأى أنه من ناحية موضوعية التعديل فهو غير قابل للتطبيق، مبينًا أن المجلس لديه صلاحيات محدودة بالتوافق ومشاركة مجلس النواب على قانون الاستفتاء والانتخابات والتعديل الدستوري والمادة 4.

كما أردف: “لا أريد أن أنقص من حق مجلس النواب بإصدار التشريعات لكن بعض الأشياء التي نتوافق عليها نتوافق عليها أولًا، ومن ثم يصدرها مجلس النواب، ولما يقرها مجلس الدولة تعتبر إنشاء، ويقرها مجلس النواب ليعتبر قرارًا كاشفًا، إن أرادوا الحل فنحن وصلنا له في الغردقة عندما اتفقت اللجنتان ووقع أعضاؤهما، لماذا في ذلك الوقت عمل اللجان غير صحيح والآن عملهم صحيح؟”.

ونوّه إلى أنه بالنسبة لما حدث من إخراج الاجانب وعدم التدخل في الشأن الليبي فقد بدأ به مجلس النواب منذ حوار الصخيرات ورفض أن تجلس لجنة المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت مع لجنة مجلس النواب وجهًا لوجه، بحسب قوله.

واستطرد قائلًا: “اجتمع بوسهمين وعقيلة في 2015 في مالطا وصلالة وطالبوا بتشكيل لجان لحل الأزمة، ولكن عقيلة لم يهتم بذلك. قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية المنتخبة المفروض مخرجاتها تذهب للتطبيق مباشرة، ولكن للأسف وضعت العراقيل. قدمنا دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب وقلنا إن هناك أمورًا مشتركة في الاتفاق السياسي بين المجلسين لماذا لا تجتمع اللجنة القانونية بالمجلسين وإعطاء مقترحات وحلول لهذه الأمور ونجلس جلسة مشتركة بين المجلسين للتصويت بالثلثين؟”.

واعتبر أن عقيلة صالح يخالف الإعلان الدستوري والنظام الداخلي لمجلس النواب ويضع قوانين وتشريعات غير صريحة واستفادت منها الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس ضد ما تقوم به الحكومة من إهدار المال العام، فهي لم تقم بأي شيء للحد من الفساد وما جعلها تعمل بأريحية موقف مجلس النواب أنه لن ينخرط بالاتفاق السياسي مع مجلس الدولة.

وشدد على أن من يسيطر على مصرف ليبيا المركزي والعاصمة هو من يسيطر على البلاد وما لم تدخل الحكومة العاصمة لن يعترف بها، مبينًا أن هناك شروطًا لباشاآغا، أن يدخل العاصمة حتى يتم الاعتراف به وبعض الدول تتماهى معه، والمجتمع الدولي أعطى لحفتر يوم 4 أبريل واستعد أن تعترف به إذا دخل العاصمة.