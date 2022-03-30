ليبيا – استقبل مدير إدارة التعاون الدولي أحمد الذيب بمقر وزارة الخارجية “وانغ تيشمن” القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية.

مدير إدارة التعاون حث الجانب الصيني على أهمية إعادة فتح السفارة الصينية أبوابها في طرابلس، وعودة الشركات الصينية لاستكمال مشاريعها المتوقفة والمساهمة في مشاريع إعادة البناء في جميع المدن الليبية، خاصة في مجال البنية التحتية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، في مجال مكافحة (كوفيد 19) والذي حصد ملايين من أرواح البشر منذ ظهوره في سنة 2019.