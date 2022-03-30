ليبيا – عثرت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة في أحد الهناجر بالمنطقة على شاحنة نوع “أفيكو دنمبر” محملة بكمية من الأسلاك النحاسية مختلفة الأنواع والأطوال مجهزة للتهريب.

وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه ومن خلال البحث والتحري تبين أن المكان لمواطن ليبي يدعي “ع.م” وشخص آخر سوري الجنسية يدعي “ح.ش”، وبالتنسيق مع قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تم الدخول للمكان وتفتيشه والعثور على شاحنة نوع “أفيكو دنمبر” محملة بكمية من الأسلاك النحاسية مختلفة الأنواع والأطوال مجهزة للتهريب.

وأكدت الوزارة فتح محضر بالخصوص، مشيرةً إلى أن التحقيق ما زال مستمرًا حول الواقعة.

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