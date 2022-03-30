دورة ميامي.. الروسي مدفيديف على بعد خطوة من تصدر التصنيف

دورة ميامي.. الروسي مدفيديف على بعد خطوة من تصدر التصنيف

الولايات المتحدة – بلغ الروسي دانييل مدفيديف ربع نهائي دورة ميامي الأمريكية للتنس، بفوزه اليوم الأربعاء على الأمريكي يانسون بروكسبي 7-5، و6-1، ليصبح على بعد فوز من استعادة صدارة التصنيف العالمي.

وعاد المصنف ثانيا عالميا، من تأخر 3-5 في المجموعة الأولى للفوز بعشرة أشواط من آخر 11 ويحسم المباراة بعد 80 دقيقة.

وقال مدفيديف بعد الفوز إنه “في الدور الرابع لسبب واضح، لذا أنا سعيد أن أبلغ الدور المقبل. فزت بأول لقب ماسترز لي هنا وبلغت الدور ربع النهائي للمرة الأولى، لذا هذه الدورة دائما كانت جيدة بالنسبة لي”.

ويلعب مدفيديف في دور الثمانية مع البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب أو الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وفي حال فوزه في المباراة المقبلة، سيعود مدفيديف إلى صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط قبل أن يخسرها لصالح الصربي نوفاك دجوكوفيتش مطلع الأسبوع الفائت.

المصدر: أ ف ب