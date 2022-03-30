ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” عن مساعٍ يبذلها محققون أمميون بهدف التحقق من تقارير أفادت بوجود مقابر جماعية في مدينة بني وليد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الجثث الموجودة في هذه المقابر قد تعود لمهاجرين غير شرعيين في المدينة التي تعد مركزًا لتهريب البشر في ليبيا، مبينًا أن التقارير الصادرة عن المحققين الأممين بينت وجود توثيق حالات اغتصاب وقتل وتعذيب.

وبين التقرير أن العديد من المهاجرات غير الشرعيات تم إجبارهن على ممارسة البغاء إلى جانب مهاجرين غير شرعيين ممن تعرضوا للاستعباد من قبل الجماعات المسلحة ومهربي البشر، فيما أفاد بعض منهم للمحققين الأممين بدفن نظراء لهم في عدد من هذه المقابر الجماعية.

ونقل التقرير عن يونس العزوزي عميد بلدية بني وليد الموقوف عن العمل بأمر من النائب العام إقراره بتعرض المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات في الماضي، مستدركًا بالإشارة إلى أن الوضع تحسن في السنوات الأخيرة مع نفيه وجود أي مقابر جماعية لهم.

وأضاف العزوزي قائلًا: “ننفي ما جاء ولم تزر المدينة أي مجموعة أو منظمة لفترة طويلة ولا نعلم من أين استقى فريق المحققين معلوماته”. فيما لم يذكر المحققون عدد الجثث التي قد تحتويها تلك المقابر، ومنهم (تشالوكا بياني) الذي أكد أن خبيرًا جنائيًا عين حديثًا سيحاول إجراء المزيد من التحقيقات.

وزعمت مهاجرة غير شرعية للمحققين إضرام النار في أجساد النساء والرجال في مدنية بني وليد، فيما قال مهاجر غير شرعي من السودان في وقت سابق أنه تعرض للإحراق لتتبين لاحقًا وفاته متأثرًا بإصاباته، في وقت أكد فيه التقرير إجراء 120 مقابلة بين أكتوبر الماضي ومارس الجاري.

وتابع التقرير: إن الخلاصة الأممية هي الثانية من أصل 3 لتأتي مسلطة الضوء على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديموقراطي في البلاد مثل تخويف النشطاء، فضلًا عن إثارة المخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تعمل على إدارتها.

وبالعودة إلى “بياني” الذي يمثل واحدا من أصل 3 محققين فقد وصف الوضع بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بالمريع جدًا جدًا، وهو ما يحتم تقديم دعم فني إلى البلاد لمساعدتها على محاسبة الجناة شميرا إلى سعي المحققين لتمديد عملهم بعد نهاية يونيو المقبل حيث من المقرر تقديم تقريرهم النهائي.

ترجمة المرصد – خاص