ليبيا – في إطار الخطة التطويرية لديوان المحاسبة، اجتمع أمس الثلاثاء خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة وعلاء الدين منصور المسلاتي وكيل الديوان مع رئيسة عمليات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ك سندرا قوفين.

وشارك بالاجتماع مديرة فريق مشروع الاتحاد الأوروبي “مساندة ليبيا” ليلي حبش، ومنسقة مشروع الاتحاد الأوروبي، سلمى بن تقية، وخبير الحوكمة بمشروع الاتحاد الأوروبي هيثم يونس، بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة.

وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية دعم بعض المشاريع عن طريق البرنامج، وتحديد أطر التعاون في تنفيذ مشاريع التطوير الواردة بالخطة الاستراتيجية بالديوان، من خلال برنامج مساندة ليبيا وتقديم كافة التسهيلات والدعم المطلوب لانجاحه.