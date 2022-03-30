المغرب – تطرقت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية إلى نشاطات ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، مشيرة إلى أنه وصل لإبلاغها بمستجدات الملف.

ورأت الصحيفة المغربية أن دي ميستورا، رفع بذلك “من إيقاع جولاته الميدانية الهادفة إلى جس نبض الأطراف الدولية المعنية بالنزاع”.

وأفيد في هذا السياق بأن المبعوث الأممي التقى “باللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في وزارة خارجية المملكة المتحدة، يوم الإثنين، حيث أعربَ الأخير عن دعم البلد الأوروبي لجهود استئناف المسار السياسي المتوقف منذ مدة طويلة”.

ووصف اللقاء بأنه يأتي “في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي تعترف القوى الإقليمية والعالمية من خلالها بالسيادة المغربية على الصحراء، ضمنها إسبانيا التي تراجعت عن مواقفها المتذبذبة من النزاع، وقررت الانخراط في العملية السياسية المدعومة من طرف أمريكا”.

ولفتت “هسبريس” إلى أن أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، جدد “ثبات موقف واشنطن بخصوص قضية الصحراء المغربية قبل حلوله بالرباط، إذ أكد أن (الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا)”.

ونقلت الصحيفة المغربية عن الموساوي العجلاوي، الأستاذ الجامعي والخبير في العلاقات الدولية والمتتبع لقضية الصحراء المغربية، قوله إن “الدينامية السياسية حول الملف تعكس التوجه الدولي الذي تقوده أطراف وازنة على الصعيد العالمي للانتصار لمشروع الحكم الذاتي”.

المصدر: هسسبريس