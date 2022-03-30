ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء برئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، و عضو اللجنة عبد المنعم بالكور.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الميزانية العامة للقطاع وبنود الصرف والآثار السلبية الناتجة عن تأخر اعتماد الميزانية بالمؤسسة بالرغم من الوعود من الحكومة في كل مرة بتسييل الميزانية، والتي نتج عنها تأخر تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الإنتاج، بالإضافة الى تأخر رواتب العاملين بالقطاع وتراكم الديون من الشركات الخدمية على المؤسسة وشركاتها.

بدوره، أوضح صنع الله أن قطاع النفط يعاني ويأن بسبب تأخر الميزانيات، مبينًا أن هناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر حتى الآن، بالرغم من أن المؤسسة قامت بتحويل 26 مليار دولار في الفترة الماضية إلى خزائن الدولة، إلا أنها لم نتحصل على الميزانيات حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها قطاع النفط الليبي من تأخر عمليات الصيانة بالحقول والموانئ النفطية، والتي لها انعكاس سلبي على عملية زيادة الإنتاج، كما أن الطلب المتزايد على الديزل لتوليد محطات الكهرباء يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، مشيرًا بأن الأوضاع سيئة للغاية في ظل هذا التأخر في عدم اعتماد الميزانيات.

من جانبه، أوضح تنتوش أن اللجنة المالية بالبرلمان تسعى جاهدة لحل الإشكالية بخصوص الميزانية، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط تعد مسؤولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد، ويجب دعمها لاستمرار وتطوير عمليات الإنتاج، وتوفير كل السبل لذلك.

وأكد تنتوش بأن هذا اللقاء جاء لتذليل كافة الصعاب لكي تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق مستهدفاتها.

وأشاد تنتوش بالتعاون الكبير من قبل صنع الله في تزويد اللجنة المالية بمجلس النواب بكافة الأرقام والبيانات المتعلقة بالإنتاج وتكاليفه والخطط المستقبلية وكل ما يتعلق بالميزانية بكل شفافية ووضوح.

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