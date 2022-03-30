ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن العبودية أصبحت متجسدة في اشخاص لا يمكن أن يتخلوا عن العبودية.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الكثير ينتظر من سفراء دول سواء أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا العمل على تهدئة الأوضاع في ليبيا، مبديًا قناعته بأن ذلك لن يحدث.

وتابع: “من منح الإذن لحفتر أن يهجم على طرابلس؟ ومن الذي شكل حكومة باشاآغا وأعطاهم الإذن؟ فتحي باشاآغا كل يوم نقول سيهدأ ولكن للأسف يزيد غرقًا ويغرق نفسه. وآخرها تفاجأت وصدمت بتصريحاته التي فاقت كل وصف عندما قال إن حكومة الدبيبة صرفت المليارات على المليشيات الإرهابية، أنت كنت في حكومة السراج لمدة خمس سنوات هل الذي حدث فيها لم يحدث بحكومة الدبيبة؟”.

واعتبر أن ليبيا ليست محتاجة لباشاآغا ومحمود عبد العزيز بل بحاجة ليمارس كل أحد دوره كمواطن وللشعب الاختيار، مضيفًا: “لا أتصور أن تحكم ليبيا ولا أتصور أن تكون موظف درجة ثالثة بهذه العقلية، كلامه ليس كلام رجل دولة، هو يقول أنا ليبي وحفتر ليبي ونحن تعاركنا ولو كنا ظالمي حفتر ليأتوا ويقتصوا منا”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

جميعنا يعلم أن من قام بالتصفية هم ليبيون ومن مارسوا سياديتهم في السجون حتى مات الرجال تحت قبضتهم هم ليبيون، ولكن على الأقل لا يخرج علينا أبناؤهم ويقولوا آباؤنا كانوا مناضلين.

تعليقًا على مكالمة الطيب الصافي ومنصور ضو، يبلغه أن كلية التقنية درنة يريدون التظاهر لأنه كان عندهم مشكلة مع العميد، قال له من يتظاهر يذهب للحبس! اليوم وبعد فبراير رئيس المؤتمر الوطني والمظاهرات في كل مكان، ما صفة الطيب الصافي؟ ومن هو؟

أما بشأن اتصال القذافي مع الطيب الصافي فالأسلوب كذب وتشويه وأسلوب حاقدين وكلاب ضالة وتصفية حسابات ورجعيين، وقال له القذافي هناك باخرة جلبت مرتزقة ليرد أنه سمع بهذا، المشكلة ان الطيب الصافي لديه كلمة في ليبيا الآن وهذا ما يقهر.

الوضيع عقيلة دلهوم يدعو لتصفية الشيخ الغرياني بعد أن قال فيه كلامًا أسأل الله أن يشل يمينه، خرج يبكي ويشحذ عطف الليبيين وهو قبلها بـ 30 يومًا كتب خلصونا منه بأي وسيله، معناه إرهابي وداعشي، وأتباع النظام السابق لا يوجد منهم فائدة.

العبودية أصبحت متجسدة في أشخاص لا يمكن أن يتخلوا عن العبودية. والكثير ينتظر من السفير الأميركي أو الفرنسي أو الإنجليزي أن يعملوا على تهدئة ليبيا، ولدي القناعة أن هذا لن يحدث، من أعطى الإذن لحفتر أن يهجم على طرابلس؟ ومن الذي شكل حكومة باشاآغا وأعطاهم الإذن؟ فتحي باشاآغا كل يوم نقول سيهدأ ولكن للأسف يزيد يغرق ويغرق نفسه.

آخرها تفاجأت وصدمت بتصريحاته التي فاقت كل وصف في لقائه مع قناة الحدث السعودية ومقرها دبي، حكومة الدبيبة صرفت المليارات على المليشيات الإرهابية، أنت كنت في حكومة السراج لمدة خمس سنوات، هل الذي حدث فيها لم يحدث في حكومة الدبيبة؟ ولما كنت وزير داخلية الرتل لك كان عبارة عن 100 سيارة حتى القذافي لم يفعل هذا، ما دامك قلت نضمن له الخروج الآمن معناه كلامك فيه غير صحيح، وليس دفاعًا عن الدبيبة ولكن نحن شيء فيه عقيلة وحفتر نقف ضده ونحن ننتقده، لكن كأشخاص محايدين ولسنا مغرضين.

أخطاء الـ 2015 بالحرف ونفس العبارات قال التشكيلات المسلحة تم التشويش عليها إعلاميًا، وتم رشوتهم بالمال. أنت متفق مع خليفة حفتر على تقاسم السلطة في 2016 ومؤتمر غدامس كان بالتنسيق بينك وبين حفتر يا باشاآغا، كاتفاقكم اليوم.

ليبيا ليست محتاجة لباشاآغا ولا لمحمود عبد العزيز، تمارس فيها دورك كمواطن وإن اختارك الشعب فأهلًا وسهلًا، لا تذهب لعقيلة صالح تقول تهمني مصلحة ليبيا! هل ليبيا تركة لكم؟ لا أتصور أن تحكم ليبيا ولا أتصور أن تكون موظف درجة ثالثة بهذه العقلية، كلامه ليس كلام رجل دولة، هو يقول أنا ليبي وحفتر ليبي، ونحن تعاركنا، ولو كنا ظالمي حفتر ليأتوا ويقتصوا منا.

وبالآخر ذات الأسطوانة دار إفتاء المؤتمر والإخوان المسلمون، المخابرات الأجنبية تعرف كل شيء، حسابات أصغر مليشياوي في تركيا والمغرب يعلمونها! الشيخ المفتي لا توجد عنده كتائب مسلحة ومصفحات وآلاف يوزعها وأنتم تعرفون هذا الكلام، وأحمد الروياتي تعرفت عليه في دار الإفتاء، على الأقل الحر من يراعي وداد لحظة، الإسلام السياسي هو من يوجهك يا أحمد الروياتي.

دار الإفتاء هل يسافرون بطيارات خاصة؟ هل يسافرون بدرجة رجال الأعمال؟ هل الصادق مجتمع مع أردوغان أو الشيخ تميم؟ أنتم يا روياتي مع الإماراتيين والقطرين والأتراك والمخابرات المصرية وحفتر وهذا قاله باشاآغا، أحد الذين نعنيهم ونصفهم بالمتشددين ودار الإفتاء أقبل على الله، محمود حمزة الذي عانى ظلمات سجن القذافي وظلم المجتمع الليبي وقد كان فارسًا للكلمة.