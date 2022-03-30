ليبيا – قال وزير النفط والغاز محمد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد عون إن مصطفى صنع الله يرى نفسه فوق الجميع ويجب تنحيته فورًا.

عون أشار في تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن مصطفى صنع الله يتحدى كل السلطات في الدولة الليبية.

ولفت إلى أن صنع الله يتبجح بأنه مدعوم من قوى دولية ويستقوي بأطراف خارجية، بالتالي يجب محاسبته وكل من تعاون معه حتى من داخل الحكومة.

وبيّن أن رئيس الحكومة لمس مؤخرًا أن التعامل مع صنع الله لا يجدي نفعًا وليس في الصالح العام.

ونوّه إلى أنه أصدر قرارًا قبل يومين بإلغاء تكليف مصطفى صنع الله رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي بوقف صنع الله عن العمل واحالته للتحقيق ويجب تفعيله.

كما أضاف: “مصطفى صنع الله يتبجح بأنه مدعوم من أمريكا وبريطانيا، وأن لا أحد يستطيع تنحيته من منصب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط. والدبيبة علم الآن أنه لا جدوى من التعامل معه”.

واعتبر أن صنه الله يخالف قانون النفط المعمول به في ليبيا ويصر على التعاقد المباشر مع شركة بتروفاك البريطانية المتورطة في مشاكل بالعراق والإمارات ومحاكم داخل بريطانيا نفسها.

وأكد في الختام على أن مصطفى صنع الله يتحدى في جميع مؤسسات الدولة المركزي والحكومات يتعامل وكأنه ملك ليبيا.