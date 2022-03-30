أمريكا ج – أسدل الستار على غمار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، فجر اليوم الأربعاء، بتأهل 4 منتخبات مباشرة والتحاق واحد بالملحق العالمي.

وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة التي جرت فجر اليوم الأربعاء عن النتائج التالية:

تشيلي – الأوروغواي (2-0)

بيرو – باراغواي (2-0)

بوليفيا – البرازيل (0-4)

فنزويلا – كولومبيا (0-1)

الإكوادور – الأرجنتين (1-1).

وشهدت الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية تأهل منتخب بيرو إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد أن احتل المركز الخامس، في انتظار الفائز من مباراة الملحق الآسيوي بين منتخبي الإمارات وأستراليا.

فيما تأهلت أربعة منتخبات مباشرة إلى مونديال قطر وهي: البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، والإكوادور.

وتتبقى مباراة وحيدة ستجمع بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في وقت لاحق، بعدما تأجلت المباراة التي جمعت بينهما في أكتوبر من العام الماضي، ولكن نتيجتها لن تؤثر على ترتيب المنتخبات.

وفيما يلي ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية:

1- البرازيل – برصيد 45 نقطة

2- الأرجنتين – برصيد 39 نقطة

3- الأوروغواي – برصيد نقطة

4- الإكوادور – برصيد 28 نقطة

5- بيرو – برصيد 26 نقطة

6- كولومبيا – برصيد 26 نقطة

7- تشيلي – برصيد 19 نقطة

8- باراغواي – برصيد 16 نقطة

9- بوليفيا – برصيد 15 نقطة

10- فنزويلا – برصيد 10 نقاط.

المصدر: وكالات