لحظة بلحظة.. اليوم الـ35 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ35 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – رغم قرار الدفاع الروسية خفض النشاط العسكري بشمال أوكرانيا دعما للمسار الدبلوماسي بين البلدين، واصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في مناطق أخرى، لا سيما في دونباس.

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المصدر : RT