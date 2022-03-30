فرنسا – يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا للتباحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف خلال الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الأربعاء: “الرئيس بوتين وعد يوم الثلاثاء بالعودة إلى الحديث مع الرئيس ماكرون من أجل تبادل وجهات النظر (حول الوضع في مدينة ماريوبول)”.

وأشار المتحدث إلى أنه “لا بد من الحفاظ على قناة المناقشة مع فلاديمير بوتين، وذلك على الأقل لأنه كان طلبا من الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي”.

وأضاف: “إذا قطعنا الاتصالات، فستكون أمامنا فرص أقل بكثير لنقدر على التفاوض يوما ما”.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والروسي، عن استحالة إجراء عملية إنسانية لإجلاء المدنيين في مدينة ماريوبول في الظروف الحالية.

فيما أشار الكرملين إلى أن بوتين بحث مع ماكرون مستجدات الأزمة الأوكرانية وأطلعه على سير تقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين، بما في ذلك من ماريوبول، مع التأكيد “على أنه لتسوية الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المتطرفين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم”.

المصدر: قناة TF1 + وكالات