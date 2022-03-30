محمد بن زايد يلتقي بلينكين في المغرب (صور)

أبوظبي – التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي امس في المغرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وبحث ولي عهد أبوظبي والوزير الأمريكي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.

وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

المصدر: وام