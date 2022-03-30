مشاورات يمنية تنطلق اليوم في الرياض بغياب الحوثيين

مشاورات يمنية تنطلق اليوم في الرياض بغياب الحوثيين

السعودية – تبدأ في الرياض اليوم المشاورات اليمنية- اليمنية، بغياب جماعة الحوثيين الرافضة لإجراء حوار في السعودية.

وتنطلق المشاروات اليوم، بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، والحكومة اليمنية المعترف بها دولي، وتستمر لأكثر من أسبوع.

ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.

كما تهدف المشاورات اليمنية – اليمنية، إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض، أمس، أنه سيوقف عملياته العسكرية في اليمن اعتبارا من صباح اليوم وطوال شهر رمضان.

وكان الحوثيون أعلنوا السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام وعرضوا محادثات سلام شرط أن توقف الرياض غاراتها الجوية والحصار المفروض على اليمن وتسحب “القوات الأجنبية”، ذلك بعد أن شنوا سلسلة هجمات على السعودية.

المصدر: “القبس” +AFP