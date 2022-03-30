ليبيا – قال رئيس مفوضية المجتمع المدني بمدينة مرزق وسيم تاج الدين إن تحركات الحكومة الليبية الجديدة نحو المهجرين الذين عانوا التهميش من الحكومات المتعاقبة شيء موفق.

تاج الدين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أعرب عن أمنيته أن تكون الحكومة اسمًا على مسمى، وهي الاستقرار وعودة أهالي مرزق المهجرين إلى بيوتهم.

وأضاف أن توافق الحكومة مع الجيش سوف يدفع بإعادة الأمن والأهالي إلى بيوتهم عبر مساندة القوات المسلحة في التصدي للمليشيات التشادية والمهربين وغيرهم ممن يهددون أمننا.

وتابع أنه يجب على الحكومة الليبية الجديدة الاهتمام بالجنوب، خاصة أمصال العقارب، وعدم تجاهل أهله كما فعلت الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وطالب رئيس مفوضية المجتمع المدني بالمدينة الحكومة الجديدة بتقوية رجال الشرطة ودعم الجيش بالمنطقة لبسط الأمن، والعمل على تنمية حقيقية للجنوب الذي عانى التهميش في السابق.