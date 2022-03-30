موريتانيا – قدم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال امس استقالته إلى رئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية انتقادات وجهت له على أداء الحكومة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن ولد بلال، شكر الرئيس على ما وصفها “الثقة التي منحه إياها طيلة فترة توليه مهامه”، كما توجه في أول تعليق له بعد الاستقالة، بـ”الشكر لأعضاء الحكومة المستقيلة على جهودهم خلال تلك الفترة من أجل خدمة الوطن”.

وأشارت المصادر، إلى أنه “لم يعرف فما إذا كان ولد الغزواني سيعين رئيسا جديدا للحكومة أولا، أم طلب من ولد بلال لتبقى الحكومة المستقيلة في حكم (حكومة تصريف أعمال)”.

وشغل ولد بلال منصب مستشار في رئاسة الوزراء، قبل أن يكلفه الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني، بتشكيل الحكومة، عقب تقديم سلفه إسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته في أغسطس عام 2020.

المصدر: “صحراء ميديا”