ليبيا – تنفيذًا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية طارق النجار خلال لقائه كبير المستشارين التجاريين بسفارة الجمهورية التركيا لدى دولة ليبيا تعزيز التبادل والتعاون التجاري بين البلدين وتنفيذ عملية توريد مادة الدقيق تقدر 150 ألف طن.

وناقش اللقاء بحضور مديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والدراسات والاصلاحات الاقتصادية ومدير مكتب المتابعة آلية تنفيذ عملية توريد مادة الدقيق بالتعاقد مع الشركات والمصانع بجمهورية تركيا، وتسهيل الإجراءات عبر الموانئ بالتعاون مع السفارة التركية لدى دولة ليبيا.

وأكد النجار على ضرورة استثناء دولة ليبيا من إجراءات حظر التصدير الصادرة مؤخرًا بجمهورية تركيا وعدم فرض قيود على تعاقدات توريد السلع المبرمة لصالح الشركات الليبية.