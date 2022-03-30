ليبيا – بتوجيهات من وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش، وبمتابعة من وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية مراد احميمة، قامت إدارة الشؤون القنصلية بتسليم عدد “16515” جواز سفر منذ مباشرة عمل محطات التصوير الخاصة بإصدار جوازات السفر للجاليات الليبية المقيمة بالخارج في “يونيو 2021″، وتم توزيع الجوازات السفر على “29 محطة” حتى الان.

الإدارة أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية أنها خلال هذا الأسبوع سلمت عددًا آخر من الجوازات السفر لعدد من “المحطات” ومنها محطة كندا 1013 جوازًا، ومحطة كوريا 101، والأردن 68 جوازًا، والسودان 17، ومحطة صربيا 231، ورومانيا 23 جوازًا، ولندن 373 جوازًا.

وأكدت الإدارة أن عملية تسليم الجوازات ستظل مستمرة لمحطات أخرى سنعلن عنها قريبًا، وهي جهود مبذولة لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.