إيران – كشفت تقارير صحفية، أن المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه خطر الاستبعاد من المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد منع السيدات من حضور مباراة إيران وضيفها لبنان في التصفيات.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أمس الأربعاء، بأن “حوالي 2000 امرأة إيرانية اشترين تذاكر مباراة إيران ولبنان، تواجدن في محيط ملعب الإمام الرضا في مدينة مشهد، لكن لم يتمكن من دخول الاستاد”.

وتابعت “بيعت 12500 تذكرة لهذه المباراة، بينها 2000 لنساء”.

وقال محسن دافاري، حاكم مشهد، لقناة “إيريب” العامة “أعتذر عن عدم تمكن الكثير من الناس من دخول الملعب ومشاهدة المباراة بين منتخبي إيران ولبنان”.

وتابع “للأسف عدد كبير من الناس خارج الملعب حرموا من مشاهدة المباراة ولم يكن من الممكن لهم دخول الاستاد”.

وتأهل منتخب إيران رسميا إلى مونديال قطر قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا الثلاثاء الماضي، وكانت مباراته ضد لبنان تحصيل حاصل، لكن الأحداث التي رافقت هذه المواجهة قد تكلف إيران غاليا، وفقا لموقع “FootballItalia”.

وذكر الموقع الإيطالي أن عضو الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهرداد سرادسكي، كتب على حسابه في موقع “تويتر” أنه سمع “أخبارا مقلقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم” بخصوص ما حدث في مباراة لبنان.

وأشار الموقع إلى أن إحدى أقسى العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على منتخب إيران بسبب منع السيدات من حضور مباراة لبنان في تصفيات المونديال، هي استبعاده من المشاركة في العرس العالمي الذي تستضيفه قطر نهاية العام الحالي.

المصدر: “Football-Italia”