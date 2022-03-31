ليبيا – تابع تقرير إخباري نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي تطورات الموقف بشأن وجود مقابر جماعية للمهاجرين غير الشرعيين في مدينة بني وليد.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن كبير فريق المحققين الأممين في القضية “محمد أواجار” قوله: إن الفريق وثقت أنماطا متسقة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين غير الشرعيين بمراكز احتجاز حكومية وأخرى للاتجار بالبشر.

ووفقًا لـ”أوجار” يدرس الفريق معلومات بشأن وجود مرافق احتجاز سرية، بما في ذلك بعض تلك التي تسيطر عليها الميليشيات.

ترجمة المرصد – خاص