ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي الضوء على حالة تفشي مرض السل في ليبيا لا سيما بصفوف المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن حسن المصراتي مدير الشؤون الطبية بمستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية والعناية المركزة للصدر في العاصمة طرابلس تحدث عن كون المستشفى هو الوحيد الذي يعالج مرضى السل في غرب وجنوب ليبيا.

ووفقًا للتقرير، فإن مصادر طبية ليبية على الأرض أبلغت في الـ24 من مارس الجاري الموافق لليوم العالمي لمكافحة السل عن زيادة عدد المصابين بالأخير وانتشاره بشكل مرتفع، لا سيما بين المهاجرين غير الشرعيين فيما تم تصنيف ليبيا من قبل منظمة الصحة العالمية كدولة ذات عبء متوسط ​​من حيث الانتشار.

ونقل التقرير عن مهاجر غير شرعي من نيجيريا يدعى “فيكتور” يبلغ من العمر 40 عامًا ووصل إلى ليبيا منذ 3 سنوات قوله: إنه بدأ يشعر بالمرض والضعف تدريجيًا منذ نحو عام، فيما ذهب في البداية إلى الصيدلية لشراء الأدوية، لكن الأمور لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح ولم تتحسن حالته.

وأضاف “فيكتور” قائلًا: “قررت الذهاب إلى المستشفى وبدأت في زيارة الأطباء الذين وصفوا بعض الأدوية، ولكن بسبب جائحة كورونا تم منعي من الذهاب إلى المستشفى ما جعلني أبدأ في شراء الأدوية من الصيدليات بمفردي بعد أن ساءت صحتي حتى رآني ليبي وأشفق علي ونقلني إلى المستشفى”.

وبحسب التقرير تم نقل “فيكتور” إلى مستشفى أبو ستة، وعندما وصل كانت صحته سيئة للغاية لدرجة أنه لم يكن قادرًا على المشي لمسافة مترين تقريبًا، إلا أنه يشعر الآن بتحسن كبير بعد أن عالجوه في المستشفى اليت قال عنها المصراتي أنها تعاني من الاكتظاظ.

وأوضح المصراتي أن المستشفى يملك قسما للإسعاف والطوارئ وآخر للمناظير والتشخيص من دون وجود عيادات خارجية وترسل إليه المستشفيات الأخرى في غرب وجنوب ليبيا مرضى السل، ما يعني تدفقًا متزايد لهؤلاء لعدم وجود مراكز بديلة في وقت لا يمكن فيه رعاية الجميع.

وبين المصراتي أن الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا حالا حتى الآن دون تطوير وبناء مستشفى لتلبية الطلب على علاجات محددة وهو تحدٍ خطير، فيما أدى الافتقار إلى مرافق المستشفيات مثل المعامل والعيادات الخارجية إلى تجاوز عدد المرضى السعة التصميمية.

وتابع المصراتي قائلًا: “مرض السل يصيب عادة الفئات ذات الدخل المحدود الذين يعيشون في أماكن مزدحمة؛ حيث يسهل انتشاره خاصة في ظل غياب الوعي المجتمعي ومن بين التحديات الحالية الفشل في إجراء المسوحات، ولا سيما استهداف مناطق معينة ما قد يشير إلى كيفية الانتشار”.

وبحسب مصادر طبية على أرض الواقع تساهم الأبحاث تساهم في الكشف المبكر عن الحالات وعلاجها قبل تفاقم الأعراض، فيما ساهم غياب تدابير الرقابة الصحية على الحدود والهجرة غير الشرعية التي يديرها المتاجرون بالبشر في انتشار مرض السل في ليبيا.

وتابعت المصادر: إن النقص الواضح في المعرفة والوعي في البلاد حول هذه المشكلة الصحية قاد إلى التأخر في الكشف والعلاج، فيما قالت مهاجرة غير شرعية من مالي تدعى “جيرا” وتبلغ من العمر 21 عامًا: إن الأمر استغرق شهرًا حتى يتم تشخيص حالتها والعثور على مكان بمستشفى أبو ستة.

وأضافت “جيرا” قائلة: “وصلت إلى المستشفى منذ 15 يومًا ولقد استغرق الأمر وقتًا للتعرف عليه، وبالنسبة لي لم يكن البحث عن التشخيص الطبي والرعاية الصحية مهمة سهلة بعد أن بحث زوجي عن مرافق ذلك وطلب معلومات من العديد من الأشخاص لمدة شهر تقريبًا قبل العثور على أبو ستة”.

ترجمة المرصد – خاص