استقالة رئيس الاتحاد الجزائري بعد الإخفاق في التأهل لمونديال قطر

استقالة رئيس الاتحاد الجزائري بعد الإخفاق في التأهل لمونديال قطر

الجزائر – أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، اليوم الخميس، استقالته بعد إخفاق المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات مونديال “قطر 2022” إثر خسارته أمام الكاميرون.

وخطف منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم من نظيره الجزائري، بعدما تغلب عليه الثلاثاء الماضي في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1، في إياب الملحق الإفريقي ليعوض خسارته ذهابا في دوالا بهدف دون رد.

وقال عمارة في مؤتمر صحفي “التقيت بالمكتب (المكتب التنفيذي للاتحاد) وأعلمته وأعلم الرأي العام بأنني أتنحى من على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأتمنى التوفيق للمكتب الجديد الذي ستنتخبه الجمعية العمومية” في الأيام المقبلة.

وأضاف “الإقصاء كان بمثابة نهاية حلم. 10 ثوان فصلت بيننا وبين حلمنا، هذه كرة القدم في بعض الأحيان تكون قاسية”.

وبخصوص مستقبل المدرب الوطني جمال بلماضي، أكد عمارة “طلبت منه البقاء مع كل طاقمه. وأنا متأكد أنهم إن واصلوا فسيشعلون شعلة أخرى. هؤلاء أبطال ويحبون الفوز”.

ولم يعلن بلماضي قراره بعد وقال إنه سيفكر في مستقبله.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن في بيان في وقت سابق اليوم، أنه تقدم بطعن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد “التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون”.

ومع ذلك، أقر عمارة أن “أمل إعادة المباراة ضعيف” وأنه “لا يريد أن يبيع الأوهام” للجماهير الجزائرية.

المصدر: أ ف ب