عمان – ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال يناير/ كانون الثاني 2022 بنسبة 19.1 بالمئة على أساس سنوي، وفق جهة رسمية، الأربعاء.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، في بيان، إن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 770.8 مليون دينار (1.08 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي.

وفي 2021، سجل عجز الميزان التجاري للمملكة زيادة بنسبة 32 بالمئة إلى 8.7 مليارات دينار (12.3 مليار دولار).

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن بنسبة 27.3 بالمئة إلى 577 مليون دينار (813.6 مليون دولار)، حتى نهاية يناير الماضي.

فيما صعدت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 22.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار).

وسجلت الفاتورة النفطية انخفاضا بنسبة 11.6 بالمئة إلى 125.2 مليون دينار (176.5 مليون دولار)، وذلك من 141.7 مليون دينار (199.7 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2021.

الأناضول