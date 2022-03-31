ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن زيارات القادة الليبيين إلى القاهرة لنزع فتيل الأزمة وسط حالة التحشيد التي تقوم بها بعض المليشيات العسكرية غرب البلاد، لتجنب تجدد الاقتتال.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي محسوب على المنطقة الشرقية، ويجب الالتزام بشرعية ما يقوم به مجلس النواب والحكومة الجديدة فتحي باشاآغا.

وتابع أن الزيارات تأتي وسط تصريحات دولية تعتمد على الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن أحد أعمدة الجامعة الرئيسية هي القاهرة.

الأوجلي رأى أن مصر تدفع بقدوم القيادات الليبية إضافة إلى اللقاءات المصرية العربية والدولية برئيس الحكومة فتحي باشاآغا إلى العاصمة طرابلس بسلمية.