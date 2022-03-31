ليبيا – أكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة أن الاجتماع التحضيري لملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” شهد حضورًا مكثفًا من الشركات المصرية العاملة في مواد البناء، متوقعًا حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر من مبادرة إعادة إعمار ليبيا التي تنطلق خلال الفترة المقبلة.

الحراري وفي ختام الاجتماع التحضيري لملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا أضاف أن مبادرة “إعادة الإعمار” وفقًا لما نقله موقع “بوابة الأهرام” المصر ستبدأ بالعمل في مدينتي بنيغازي ودرنة معًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع التحضيري شهد مشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار، الذين أوضحوا للشركات المصرية المشاركة في الاجتماع كافة التفاصيل المطلوبة، معربًا عن تفاؤله بأن الملتقى المقرر انطلاقه في مايو المقبل ويضم مؤتمرًا ومعرضًا سيحقق قفزة ناجحة ومثمرة في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح الجراري أنه تلقى وعودًا من المسؤولين بالحكومة الليبية، وتم تكليفه رسميًا من وزير الاقتصاد الليبي، للتعرف على متطلبات الشركات المصرية المشاركة بالمؤتمر والمعرض الدولي، وعودة العمالة المصرية لليبيا بشكل كثيف مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه منذ شهرين حصلت شركة حسن علام؛ إحدى الشركات المصرية الحكومية، على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة 3.7 مليار دولار، ومحطة كهرباء درنة بـ800 مليون دولار، موضحًا أن أغلب المشروعات في ليبيا تستحوذ عليها الشركات المصرية.

واختتم رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، بتوجيه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بمؤتمر ومعرض التشيد والبناء في ليبيا مايو المقبل، من أجل التعاقد على مشروعات جديدة لإعادة إعمار ليبيا، متوقعًا أن تتجاوز الاستثمارات المصرية الليبية من خلال تعاقدات الشركات المصرية للمشروعات الليبية خلال فترة المعرض 10 مليارات دولار.