الخارجية الصينية: لا نستبعد استخدام الروبل أو اليوان في تجارة الطاقة مع روسيا

الخارجية الصينية: لا نستبعد استخدام الروبل أو اليوان في تجارة الطاقة مع روسيا

الصين – أفادت الخارجية الصينية بأن بلادها لا تستبعد إمكانية التحول إلى عملة “الروبل” أو “اليوان” في سياق تجارة الطاقة مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: “لا تستبعد السلطات التحول إلى الروبل أواليوان في تجارة الطاقة مع روسيا”، منوهة بأن الشركات الصينية تعتزم استخدام عملاتها بنشاط أكبر في التجارة مع روسيا “على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مع مراعاة التغيرات في وضع السوق”.

وأضافت الوزارة: “عند إجراء تسويات متبادلة ثنائية، يمكن لكيانات السوق اختيار عملة وفقا لاحتياجاتها الخاصة.. فيمكن أن يساعد استخدام عملتك الوطنية في عملية التجارة المنتظمة والتفاعل الاقتصادي في تجنب مخاطر العملة وتقليل التكاليف المرتبطة بصرف العملات”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن السعودية تدرس استخدام اليوان بدلا من الدولار لدفع مستحقات جزء من النفط الذي تصدره إلى الصين. ووفق الصحيفة فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن تضعف هيمنة العملة الأمريكية، الدولار، في سوق الطاقة العالمية، فضلا عن إظهار التقارب بين هذا المصدر الرئيسي للنفط، السعودية، مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: تاس