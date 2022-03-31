ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء بمدينة طرابلس في أعمال اختتام المجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2022 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة خطة البلديات للعام الحالي.

الدبيبة أكد في كلمته، أن الحكومة عاقدة العزم على تفعيل اللامركزية ودعم الإدارة المحلية، وأهم جوانب ذلك يتمثل في استكمال نقل الاختصاصات وتحصيل الإيرادات المحلية، ووضع الضوابط والأدوات القانونية، وكذلك أن تكون هناك نسبة جيدة من ميزانية التنمية للبلديات التي حُدِّدت قيمتها بـ 2.5 مليار دينار وفق معايير فنية تحدّدها وزارة الحكم المحلي.

وقام وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال اللقاء بإعطاء رئيس الحكومة ملخصًا عن نتائج الاجتماع الأول للإدارة المحلية والتوصيات الصادرة بخصوصه.