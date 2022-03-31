ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بتسليم مسودة قانون انتخابي أعدتها اللجنة الوزارية إلى اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة “عودة الأمانة للشعب”.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللجنة الوطنية تختص بإطلاق حوار وطني موسع لمناقشة المسودةوجمع الملاحظات عليها لتعبر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي، فيما تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال عن الهدف من تشكيلها.

وأوضح الدبيبة أن هذه اللجنة معنية بتوسيع دائرة المشاركة عبر وجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية، مبينًا أن نقل هذه المهمة لها هو دليل قاطع على نية حكومة تصريف الأعمال إثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة.

بدورهم شدد أعضاء اللجنة على حرصهم على نجاح المهمة الوطنية، مع التأكيد على التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات.