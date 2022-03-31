الجزائر – استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس بمقر رئاسة الجمهورية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وتفيد تقارير إعلامية بأن زيارة بلينكن إلى الجزائر التي تعد من بين أكبر منتجي الغاز، تاتي بهدف دفع الجزائر إلى إنهاء خلافها مع المغرب ومناقشة أزمة الطاقة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد يحث بلينكن الجزائر أيضا على إعادة فتح خط أنابيب الغاز العابر للمغرب، ما قد يساعد الدول الأوروبية على تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا.

المصدر: “النهار” + “أ ف ب”