موريتانيا – أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني امس تكليف الوزير الأول المستقيل محمد بلال مسعود بتشكيل حكومة جديدة.

وكلف ولد الغزواني ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه استقالة حكومته للرئيس.

وووجه الوزير الأول الشكر للرئيس الجمهورية على هذه الثقة، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون قريبة من المواطن وستعمل على تجسيد ما يطمح إليه فخامة رئيس الجمهورية لبلدنا العزيز.

وأضاف أن اللقاء كان كذلك مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة وتشخيص وضعية البلاد وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا.

وقدم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال الثلاثاء استقالته إلى رئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية انتقادات وجهت له على أداء الحكومة.

وشغل ولد بلال منصب مستشار في رئاسة الوزراء، قبل أن يكلفه الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني، بتشكيل الحكومة، عقب تقديم سلفه إسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته في أغسطس عام 2020.

المصدر: وكالات