ليبيا – وصف المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار إفتاء الغرياني في طرابلس سامي الساعدي القائد لعام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ “مجرم الحرب الغدار”، قائلاً :” فمَن سمحَ لنفسه أن يُلدغ من مجرم الحرب الغدار مرات عديدة، فليستكمل إيمانه، لأن المؤمن لا يلدغ مرتين من جهة واحدة”.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعَقَدَ صلحَ الحديبية وبالحديث النبوي :”(لا يُلدَغُ المؤمن من جحر واحد مرتين) ،مضيفًا :”الاقتصار على الكلام في القواعد الكلية المتفق عليها لا يغني، مثل الموازنة بين المصالح والمفاسد، واحتمال المفسدة الصغرى لدفع الكبرى ونحوها هذا حق، ولكن الخلل في تنزيله بحيث جعلوا المهزوم ذا شأن، وكأنه المسيطر الذي يفعل ما يشاء ونفخوا فيه الروح ورضوا بأن يستعملهم جسرًا لتحقيق جنونه”.

وتابع الساعدي :”والله قلبي ملآن والكلام مزدحم في خاطري، ولكني آثرت عدم الإطالة أكثر من ذلك.ولا تجعلوا القرآن والسنة عِضِين (أجزاء) فتأخذوا ما يحلو لكم، وتتركوا غيره،والكلام طويل وقد كفاني غيري إيضاح هذا الأمر”.