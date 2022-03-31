ليبيا – قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الدولة الإستشاري أحمد أبو بريق إنهم التقوا بالسفير التركي كنعان يلماز أمس الأربعاء، في العاصمة طرابلس.

أبو بريق وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف:” أوضحنا خلال لقائنا السفير التركي وجهة نظر أغلب أعضاء المجلس في المضي في مسار التوافق بين مجلسي النواب والدولة”.

وتابع أبو بريق: “السفير التركي أعرب عن أمله في إجراء انتخابات في إطار زمني محدد وعن طريق حكومة قوية تستطيع ممارسة عملها في كل الأراضِي الليبية”.