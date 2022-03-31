ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة للخبازين بنغازي محمود العريبي أن أسعار الدقيق والمواد الأساسية ما زالت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في المنطقة الشرقية.

العريبي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إن قرار وزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال الخاص بتسعيرة السلع الغذائية، لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

وأضاف أن المخابز تبيع الخبز بدينار لكل 4 أرغفة خلال شهر رمضان؛ تخفيفًا على المواطن، مشيرًا إلى أن تجار المواد الغذائية يبيعون بأسعار مرتفعة جدًا دون رقابة.