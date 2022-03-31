 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ36.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ36، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة واستمرار عمليات التطهير من المسلحين (المتطرفين).

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