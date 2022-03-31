أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ36، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة واستمرار عمليات التطهير من المسلحين (المتطرفين).
ميدانيا…
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الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات “كا-52”
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الدفاع الروسية: مقاتلاتنا دمرت ليلا 52 منشأة عسكرية أوكرانية و18 طائرة مسيرة ومنصة S-300
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روسيا تحذر من خطورة الوضع الإنساني في مدينة خاركوف الأوكرانية
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باسورين يعلق على مصير المرتزقة الأجانب المحتجزين في دونيتسك
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دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج
دوليا…
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أستراليا تفرض رسوما إضافية على واردات جميع السلع من روسيا
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الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة
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الغاز بالروبل فقط.. الحكومة الروسية تقدم تقريرها لبوتين عن آلية الدفع الجديدة
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تشاووش أوغلو يعلن إمكانية عقد لقاء روسي أوكراني جديد خلال أسبوعين
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الخارجية الروسية: موسكو تلقت إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء بين لافروف ونظيره الأوكراني
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لافروف: نشر البنية التحتية لحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول
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اليابان تحدد بضائع موردة من روسيا يصعب استبدالها
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زاخاروفا: الحفاظ على السلام في أوكرانيا ليس من خطط الولايات المتحدة
سي إن إن: كييف طلبت من الولايات المتحدة إمدادها بطائرات “Su-25” كمساعدة عسكرية
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صحيفة: العقوبات ضد “كاسبيرسكي لاب” ستزيد من مخاطر الهجمات السيبرانية ضد الغرب
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زيلينسكي يبحث مع بن زايد تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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الخارجية الصينية: لا نستبعد استخدام الروبل أو اليوان في تجارة الطاقة مع روسيا
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بلومبيرغ: واشنطن تدرس خطة لاستخدام مليون برميل من مخزونها النفطي يوميا
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أنتونوف: الخارجية الأمريكية تعمدت المبالغة في تقدير عدد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا
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واشنطن والاتحاد الأوروبي يبحثان “تشديد” العقوبات ضد روسيا