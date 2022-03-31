ليبيا – اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني أمس الأربعاء على مستجدات العمل في مشروع تأهيل وتطوير المدينة الرياضية ببنغازي، وذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بوفد من المكتب الاستشاري الألماني المشرف على المشروع، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وعضو المجلس إدريس غيث.

وجاء هذا الإجتماع استكمالًا لاجتماع القطراني الأول المنعقد بتاريخ 23 مارس الجاري مع ذات الوفد، كما تم الاطلاع على ملف المشروع بجميع جوانبه الفنية والإدارية والمالية والقانونية، وأبرز المشاكل والعراقيل التي قد تواجهه، مع التشديد من معاليه على ضرورة البدء في تنفيذه على وجه السرعة وبمواصفات تتماشى مع التطور الحاصل في المرافق الرياضية على مستوى العالم.

كما تعهد ببذل قصارى جهده وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاآغا، لنقل تبعية المشروع إلى بلدية بنغازي لضمان تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستكماله ومتابعته إجرائيا وماليًا وفنيًا.

بدوره، أبدى الوفد الاستشاري الألماني استعداده التام للدفع باتجاه استكمال كافة مراحل المشروع المتعاقد عليها وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.

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