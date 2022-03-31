الكونغو – نفت حركة “إم 23” المتمردة في الكونغو إسقاطها مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت قد تحطمت في شرق البلاد ما أسفر عن مقتل الأفراد الثمانية الذين كانوا على متنها.

واتهم المتحدث باسم المتمردين، ويل نغوما، جيش الكونغو بإطلاق النار على المروحية.

وكان جيش الكونغو قد ألقى باللوم في وقت سابق على حركة “إم 23” في تحطم المروحية.

وقتل ثمانية من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تحطم المروحية وسط قتال بين المتمردين يوم الأحد، حسبما قالت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو.

وأضافت البعثة المعروفة باسم “مونوسكو” أنه تم نقل جثث جنود حفظ السلام إلى غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، كما تم فتح تحقيق في سبب تحطم المروحية.

وقالت الأمم المتحدة إن من كانوا على متن المروحية، وهي من طراز بوما، ستة من أفراد الطاقم من الجيش الباكستاني واثنين من الأفراد العسكريين أحدهما من روسيا والآخر من صربيا.

وكانت المروحية المنكوبة إحدى مروحيتين تعملان في شرق الكونغو لمراقبة الأوضاع بعد أن هاجم المتمردون عدة قرى بالمنطقة، منها تشانزو ورونيوني ونديزا وتشينغيريرو.

وقال الجيش الباكستاني إن جميع ركاب المروحية لقوا حتفهم، وذكر أسماء الطيار وطاقم المروحية الباكستاني.

المصدر: أ ب