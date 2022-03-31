ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن زيارة القادة الليبيين إلى مصر تندرج في إطار استيضاح الموقف المصري من مسألتين؛ الأولى الموقف الحقيقي للقيادة المصرية من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ودعوة القاهرة لممارسة نفوذها في إقناع الدبيبة بتسليم السلطات للحكومة الشرعية الجديدة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء، أضاف أن المسألة الثانية تكمن في دعوة مصر لوضع حد لعبث المستشارة الأمريكية ستيفاني وليامز بشق صف الأطراف الليبية، بعد أن حصل توافق مهم حول القاعدة الدستورية والحكومة الجديدة، وتقديم الدعم اللازم للبرلمان الشرعي في مواجهة ضغوطات وليامز والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، ومحاولاتهما تخريب أي فرصة للمصالحة الليبية.