ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان فتحي المريمي إن المجلس لم يشكل حتى الآن لجنة وفق مقترح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أسوة بمجلس الدولة.

المريمي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن مجلس النواب اعتمد التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، وما زال يدرس الأوضاع في ليبيا وسيتخذ الإجراء اللازم الذي سيؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق تعبيره.

وأكد أن المجلس أصدر قرارًا يقضي بمنع الحكومة من الصرف، إلا باب المرتبات والطوارئ، وبالتالي كل ما يصرف في غير هذا المجال يعتبر مخالفًا للقانون.