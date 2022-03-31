المكسيك – لحق منتخبا المكسيك والولايات المتحدة بكندا المتأهلة سلفا إلى مونديال قطر، بفوز الأول على السلفادور، ورغم خسارة الثاني أمام كوستاريكا في الجولة الأخيرة من تصفيات “الكونكاكاف”.

واحتاجت المكسيك إلى نقطة لضمان تأهلها، إلا أن رجال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، فازوا على السلفادور بهدفي كارلوس أورييل أنتونيا، في الدقيقة 17، والمهاجم راوول خيمينيز، من ركلة جزاء، في الدقيقة 43.

في المقابل، لم يتأثر المنتخب الأمريكي بخسارته أمام مضيفه الكوستاريكي بهدفين دون رد، وتأهل بدوره بشكل مباشر إلى المونديال القطري.

وأنهت كندا مشوارها بخسارة أمام بنما 0-1 ليتجمد رصيدها عند 28 نقطة في صدارة تصفيات “الكونكاكاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بالتساوي مع المكسيك، فيما احتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث مع 25 نقطة، متساويا مع كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه.

وحافظت كوستاريكا، الرابعة، على آمالها في اللحاق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر هذا العام، حيث تخوض ملحقا دوليا أمام نيوزيلندا في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات