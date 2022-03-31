ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القاهرة مدير عام الشركة الليبية للاستثمار حامد الحضيري، لبحث أوضاع الشركة، وجهود تطويرها وسُبل حلحلة الإشكاليات التي تواجهها.

وتم خلال اللقاء بحث ملف الاستثمارات الليبية بجمهورية مصر العربية، واستعراض إجراءات الشركة، خاصة ما يتعلق باستثماراتها ومساهماتها في تعزيز قدرات الاقتصاد الليبي.

كما ناقش المنفي، مع مدير عام الشركة، سُبل دعم خططها وبرامجها للارتقاء بالقدرات والإمكانيات، حتى تتمكن من أداء مهامها وتساهم في تحقيق النقلة الاقتصادية والاستثمارية المرجوة.