ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش والوفد الليبي المرافق لها في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء والتي تعقد يومي 29 و30 مارس الجاري في العاصمة المغربية الرباط.

المنقوش أكدت خلال إلقائها كلمة في افتتاح أعمال الدورة على أهمية تجمع الساحل والصحراء في تحقيق السلم والأمن، في هذا الفضاء الذي يضم عدد 25 دولة من دول القارة الأفريقية، وتمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الأفريقي.

وأوضحت أن التقدم الإيجابي على كافة الأصعدة الذي تحقق منذ تولي حكومة الوحدة (حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها) مهامها وحالة الاستقرار وتحريك عجلة التنمية الذي انعكس بشكل واضح بكافة المناطق الليبية، وأثر هذا التحول على جوار ليبيا.

كما جددت وزيرة الخارجية تأكيدها على تقوية أجهزة التجمع وتعزيز فاعليتها واستعداد الدولة الليبية؛ لعودة هذه المنظمة للعمل من العاصمة الليبية طرابلس، واحتضان أشغالها على كل المستويات، وأن ليبيا تؤمن على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي ضمن أجندة التنمية الأفريقية.

ودعت المنقوش كافة دول التجمع للتكاثف، لمواجهة الأخطار المشتركة وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة، التي تستهدف العديد من الدول، الأمر الذي يحتم عليهم الأسرع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء لمواجهتها.

كما أدارت المنقوش جزءًا من الجلسة، بناء على طلب من دولة تشاد باعتبارها رئيسًا للمجلس التنفيذي لأعمال الدورة، وما فيها من إشارة إيجابية لعودة ليبيا لتجمع الساحل والصحراء، بدعم من الدول الأفريقية، والعربية الشقيقة.

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