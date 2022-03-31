لندن – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، امس بجانب تركيز المستثمرين على بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وبدأ الوفدان الروسي والأوكراني صباح امس مباحثاتهما في “قصر دولمة بهتشه” الرئاسي بمدينة إسطنبول، عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعند الساعة (08:15 ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.18 بالمئة أو 3.4 دولارات، لتتداول عند 1919.36 دولاراً للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.09 بالمئة أو 21.1 دولارا لتسجل 1923.6 دولارا للأوقية.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.05 بالمئة عند 99 نقطة.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

الأناضول