ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس عميد كلية الآداب في جامعة الزاوية احتياطيًا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

مكتب النائب العام أفاد بأن العميد خالف قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وعلى الأخص شرط توافر شاغل الوظيفة على مؤهل عالٍ في مجالات العلوم الأساسية أوالتطبيقية أوالعلوم الإنسانية.

ونوه المكتب إلى أن إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009؛ وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الامريكية؛ على خلاف الحقيقة.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم ( ش؛ إ ) وظيفة دون أن يكون حاصلًا على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.